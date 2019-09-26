26 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu: Sahada olacağım

Emre Belözoğlu: Sahada olacağım
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.09.2019

'nin tecrübeli kaptanı Emre Belizoğlu, derbisinde sahada olacağını açıkladı.

Kaptan Emre Belözoğlu, belindeki ağrılarının devam ettiğini, ancak karşısında takımdaki yerini alacağını söyledi. 39 yaşındaki futbolcu, özel hayatına çok dikkat ettiğini ve en geç saat 22.00'de uyumaya özen gösterdiğini de açıkladı. Emre, Ankaragücü maçında sonradan oyuna girip, galibiyet golünü hazırlamıştı.
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