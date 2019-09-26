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Emre Belözoğlu: Sahada olacağım
Giriş Tarihi: 26.09.2019
Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Emre Belizoğlu, Galatasaray derbisinde sahada olacağını açıkladı.
Kaptan Emre Belözoğlu, belindeki ağrılarının devam ettiğini, ancak Galatasaray karşısında takımdaki yerini alacağını söyledi. 39 yaşındaki futbolcu, özel hayatına çok dikkat ettiğini ve en geç saat 22.00'de uyumaya özen gösterdiğini de açıkladı. Emre, Ankaragücü maçında sonradan oyuna girip, galibiyet golünü hazırlamıştı.
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