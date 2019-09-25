25 Eylül 2019, Çarşamba
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BEYAZ NOKTA FOBİ OLDU
Trabzonspor'da penaltı konusu 'psikolojik sorun' haline dönüştü. Bu sezon kazandığı 4 penaltıdan 3'ünü kaçıran Karadeniz Fırtınası, Sivasspor deplasmanında öne geçtiği maçı 90+6'da kaybetti. Teknik direktör Ünal Karaman da eleştirilmeye başlandı. Beşiktaş orta sahasının dağıldığı maçta Başakşehir ile berabere kaldı ama bu tamamen rakibin 'karar beceriksizliğinden' kaynaklandı. Tepki çeken Fikret Orman gitti. Göztepe 10 kişi ile kazanırken, Gazişehir de şimdiden 10 puana ulaştı.
Fenerbahçe'nin keyfi yerinde
Giriş Tarihi: 25.09.2019
Fenerbahçe zorlandığı maçta Ankaragücü'nü yendi. Aslan bir kez daha üstünlüğünü koruyamadı, Malatyaspor'a da takıldı. Kartal'ın Başakşehir ile beraberliği sonrası başkan Orman bıraktı. Fırtına'da ise penaltı kabusu ve puan kaybı sürüyor.
Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla giren Dört Büyüklerden sadece Fenerbahçe yoluna keyifli şekilde devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda Rami ve Zanka faciasının yaşandığı bölümde 1-0 yenik duruma düşseler de Emre oyuna girince maçı çevirdiler. Gecenin yıldızı hiç şüphesiz golün asistini yapan Max Kruse oldu. F.Bahçe kazanıp, G.Saray derbisi öncesi moral buldu. Aslan 5 haftada 4. kez uzatmalarda gol yedi. Malatya'ya da yakalanan Cimbom böylece zirve yarışında bir yara daha aldı.
BEYAZ NOKTA FOBİ OLDU
Trabzonspor'da penaltı konusu 'psikolojik sorun' haline dönüştü. Bu sezon kazandığı 4 penaltıdan 3'ünü kaçıran Karadeniz Fırtınası, Sivasspor deplasmanında öne geçtiği maçı 90+6'da kaybetti. Teknik direktör Ünal Karaman da eleştirilmeye başlandı. Beşiktaş orta sahasının dağıldığı maçta Başakşehir ile berabere kaldı ama bu tamamen rakibin 'karar beceriksizliğinden' kaynaklandı. Tepki çeken Fikret Orman gitti. Göztepe 10 kişi ile kazanırken, Gazişehir de şimdiden 10 puana ulaştı.
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