25 Eylül 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin keyfi yerinde

Fenerbahçe'nin keyfi yerinde
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.09.2019

zorlandığı maçta Ankaragücü'nü yendi. Aslan bir kez daha üstünlüğünü koruyamadı, Malatyaspor'a da takıldı. 'ın ile beraberliği sonrası başkan Orman bıraktı. Fırtına'da ise penaltı kabusu ve puan kaybı sürüyor.

'de sezona şampiyonluk parolasıyla giren Dört Büyüklerden sadece yoluna keyifli şekilde devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda Rami ve Zanka faciasının yaşandığı bölümde 1-0 yenik duruma düşseler de Emre oyuna girince maçı çevirdiler. Gecenin yıldızı hiç şüphesiz golün asistini yapan Max Kruse oldu. F.Bahçe kazanıp, G.Saray derbisi öncesi moral buldu. Aslan 5 haftada 4. kez uzatmalarda gol yedi. Malatya'ya da yakalanan Cimbom böylece zirve yarışında bir yara daha aldı.

BEYAZ NOKTA FOBİ OLDU

'da penaltı konusu 'psikolojik sorun' haline dönüştü. Bu sezon kazandığı 4 penaltıdan 3'ünü kaçıran Karadeniz Fırtınası, deplasmanında öne geçtiği maçı 90+6'da kaybetti. Teknik direktör da eleştirilmeye başlandı. orta sahasının dağıldığı maçta ile berabere kaldı ama bu tamamen rakibin 'karar beceriksizliğinden' kaynaklandı. Tepki çeken gitti. 10 kişi ile kazanırken, Gazişehir de şimdiden 10 puana ulaştı.
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