25 Eylül 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fener devlerle yarışıyor

Fener devlerle yarışıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.09.2019

, yalnızca ’de değil ’da da birçok istatistikte öne çıkıyor. Topa sahip olma, maç başına şut ve pas ortalamasında en iyiler arasında yer alıyor.

'de geride kalan 5 haftanın ardından birçok önemli istatistikte zirveye çıkan , 'da da en iyiler arasına girdi. ile 5 büyük lig içinde topa sahip olma oranı yüzde 68 olan sarı-lacivertliler; bu alanda yüzde 70 ile ilk sırayı paylaşan ve Leverkusen'i takip ediyor. Maç başına şutta Ajax, Atalanta ve Lazio'nun ardından ile 4. sırada yer alan 'ın öğrencileri, başarılı pasta da Avrupa'nın en iyi 7 takımından biri oldu.
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