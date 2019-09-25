25 Eylül 2019, Çarşamba
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Fener devlerle yarışıyor
Giriş Tarihi: 25.09.2019
Fenerbahçe, yalnızca Türkiye’de değil Avrupa’da da birçok istatistikte öne çıkıyor. Topa sahip olma, maç başına şut ve pas ortalamasında en iyiler arasında yer alıyor.
Süper Lig'de geride kalan 5 haftanın ardından birçok önemli istatistikte zirveye çıkan Fenerbahçe, Avrupa'da da en iyiler arasına girdi. Türkiye ile 5 büyük lig içinde topa sahip olma oranı yüzde 68 olan sarı-lacivertliler; bu alanda yüzde 70 ile ilk sırayı paylaşan Barcelona ve Leverkusen'i takip ediyor. Maç başına şutta Ajax, Atalanta ve Lazio'nun ardından Real Madrid ile 4. sırada yer alan Ersun Yanal'ın öğrencileri, başarılı pasta da Avrupa'nın en iyi 7 takımından biri oldu.
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