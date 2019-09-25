25 Eylül 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'ın derbide iki silahı: Muriç & Kruse

Yanal G.Saray savunmasını onlarla vuracak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.09.2019

Tecrübeli hoca, ’ı sorunlu bölgesi savunmasından vuracak, bu bölgedeki dörtlünün formsuzluğundan yararlanacak. F.Bahçe'nin en büyük kozları ise ligde bu sezon rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan isimler ve Kruse olacak.

Şu sıralar için varsa yoksa derbi... Ligin 6. haftasında 'a konuk olacak sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör da imha planı için çalışıyor. Geride kalan 5 haftada yalnızca bir maçta gol yemeyen rakibinin savunmadaki sıkıntısını değerlendirmeyi planlayan Yanal'ın en büyük kozları Kruse ve olacak. Kanarya, 'de bu sezon rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan isimler olan Muriç ve Kruse ile gol arayacak.

YANAL ÇALIŞIYOR!

Galatasaray savunmasında görev yapan 4 ismin zaaflarını kullanmayı hedefleyen F.Bahçe, kanatlardan da hücuma çıkacak. Yanal, özellikle Muriç'ten rakip savunmanın göbeğindeki Marcao ve Luyindama'nın arkasına kaçmasını isteyecek. Duran toplarda da rakibine üstünlük sağlamayı düşünen tecrübeli hoca, bu anlarda hücum boyunu uzatıp, hava toplarından gol için saldıracak. Bu arada Yanal, rakibin gol silahı Falcao'ya da özel önlem alacak. Kolombiyalı yıldız, 90 dakika boyunca markaj altında tutulacak.

İLK PEŞİNDELER

Geçtiğimiz yıl 4 büyükler arasında oynanan 6 maçta 1 yenilgi, 5 beraberlik alan F.Bahçe, bu sezon da ile yenişememişti. Sarılacivertliler, cumartesi günü şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. Başkan yönetimindeki F.Bahçe, G.Saray'ı yenip, uzun bir aradan sonra derbi galibiyetine son vermeyi planlıyor. Kanarya, geçtiğimiz sezon G.Saray ve 'a karşı ikişer maçta da bir puanla ayrılmıştı.

SAMANDIRA'DAN MÜJDE VAR

Fenerbahçe'de dün iyi haberler vardı. Sakat Isla ve Hasan Ali, çalışmalara başladı. İki futbolcudan Isla ile belinde ağrıları olan Emre, idmanın tamamında yer aldı. Hasan, idmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, daha sonra özel programı uyguladı. Moses ise takımdan ayrı idman yaptı. Bu oyuncuların derbiye yetişebileceği de açıklandı.

HASAN ALI GAZA GELDİ!

Hasan Ali, gözünü pistelere dikti! F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi, kulübün milli atletlerinden Batuhan Buğra Eruygun'a twitter'tan meydan okudu! Hasan, "400 metrede yarışa var mısın?" diye sordu. Rekortmen atlet de, "Siz derbiyi kazandıktan sonra planyalım bunu" karşılığını verdi.

KESENİN AĞZI AÇILACAK

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de derbi zaferine galibiyet primi verilecek. Sarı-lacivertli yönetimin futbolcuları motive etmek amacıyla cuma günü derbi galibiyetinin primini açıklayacağı iddia edildi. Yönetimin kaptan Emre aracılığıyla prim miktarını takıma duyuracağı öğrenildi.
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