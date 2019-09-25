25 Eylül 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Semih Özsoy'un cezası değişmedi

Semih Özsoy'un cezası değişmedi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.09.2019

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) , Kulübü Başkan Vekili 'a 19 Haziran'da verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezasıyla ilgili kararın, yeniden inceleme sonrasında değiştirilmesini gerektirecek bir husus tespit edilmediğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, Beko ile arasında geride kalan sezon oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçına ilişkin 'a verilen cezanın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından 5 Ağustos'ta yeniden incelenmek üzere iade edildiği belirtildi.

Kararda değiştirilecek bir husus tespit edilmediği vurgulanarak, "Hakaret ve saldırı ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle, hak mahrumiyeti cezasının infazı tedbir tarihinden başlamak üzere, 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Feghouli'den taraftara çağrı! Feghouli'den taraftara çağrı!
Max Kruse derbiye motive oluyor Max Kruse derbiye motive oluyor
Fatih Terim'den Ali Koç'a cevap! Fatih Terim'den Ali Koç'a cevap!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör