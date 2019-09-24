24 Eylül 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 9 maçtır Galatasaray'a yenilmiyor

Fenerbahçe 9 maçtır Galatasaray'a yenilmiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.09.2019

Dev maç öncesi istatistikler 'Fenerbahçe' diyor. Derbilere her zaman farklı motive olan sarı-lacivertliler, ezeli rakibiyle Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Kanarya bu maçların 3'ünü kazanırken, 6 mücadele berabere sonuçlandı.

Dev maç öncesi istatistikler 'Fenerbahçe' diyor. Derbilere her zaman farklı motive olan sarı-lacivertliler, ezeli rakibiyle Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Kanarya bu maçların 3'ünü kazanırken, 6 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe rakibi karşısında ligde son yenilgisini 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı. İki takımın son iki sezondaki 4 karşılaşması ise berabere bitti. Sarı-lacivertli ekipte hedef, üstünlüğünü cumartesi günü de devam ettirmek.

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