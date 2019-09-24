24 Eylül 2019, Salı

FENERBAHÇE

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için karar verildi! Cüneyt Çakır...

Dev derbi için karar verildi! Cüneyt Çakır...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.09.2019

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile , Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Merkez Hakem Kurulu, cumartesi günkü kritik Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için tecrübeli hakemi düşünürken, Cüneyt Çakır'ın alternatiflerinin ise Halil Umut Meler ile Fırat Aydınus olduğu öğrenildi.

Süper Lig'de gözler cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray- derbisine çevrilirken, karşılaşmada hangi hakemin görev alacağı da merakla bekleniyor.

Ligin 3. haftasında 'in 2-1 kazandığı maçındaki kararları ile Başkent ekibinin tepkisini çeken Cüneyt Çakır, 2 haftadır dinlendirilirken, MHK'nin derbide tecrübeli isme görev vermeyi planladığı öğrenildi.

Sezonun ilk derbisinde uluslararası alanda da en tecrübeli hakemimiz olan Çakır'ın görevlendirerek, tepkiler en aza indirilmeye çalışılacağı belirtildi.

Ancak, Çakır'a alternatif olarak iki ismin daha yedekte tutulduğu da vurgulandı. Çakır görev almazsa; en güçlü adaylar Halil Umut Meler ile Fırat Aydınus olacak.

Derbinin iddaa oranları açıklandı haberin devamı

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