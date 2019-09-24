Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için karar verildi! Cüneyt Çakır...
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Merkez Hakem Kurulu, cumartesi günkü kritik Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için tecrübeli hakemi düşünürken, Cüneyt Çakır'ın alternatiflerinin ise Halil Umut Meler ile Fırat Aydınus olduğu öğrenildi.
Süper Lig'de gözler cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrilirken, karşılaşmada hangi hakemin görev alacağı da merakla bekleniyor.
Ligin 3. haftasında Başakşehir'in 2-1 kazandığı Gençlerbirliği maçındaki kararları ile Başkent ekibinin tepkisini çeken Cüneyt Çakır, 2 haftadır dinlendirilirken, MHK'nin derbide tecrübeli isme görev vermeyi planladığı öğrenildi.
Sezonun ilk derbisinde uluslararası alanda da en tecrübeli hakemimiz olan Çakır'ın görevlendirerek, tepkiler en aza indirilmeye çalışılacağı belirtildi.
Ancak, Çakır'a alternatif olarak iki ismin daha yedekte tutulduğu da vurgulandı. Çakır görev almazsa; en güçlü adaylar Halil Umut Meler ile Fırat Aydınus olacak.
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