24 Eylül 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de gözler TFF’de
Giriş Tarihi: 24.09.2019
Alanyaspor maçında 2 pozisyonda kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuran Fenerbahçe'nin itirazının bugün görüşülmesi bekleniyor. MHK'nin kural hatası ile ilgili görüşünü bugün TFF'ye bildireceği, ardından hukuk kurulunun son kararı vereceği öğrenildi.
Alanyaspor maçında 2 pozisyonda kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuran Fenerbahçe'nin itirazının bugün görüşülmesi bekleniyor. MHK'nin kural hatası ile ilgili görüşünü bugün TFF'ye bildireceği, ardından hukuk kurulunun son kararı vereceği öğrenildi. Karar en geç perşembe açıklanacak. Fenerbahçe, maçın 45+2'den (1-0'dan) itibaren tekrar oynanmasını talep etmişti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir ��ekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"