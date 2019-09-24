24 Eylül 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de gözler TFF’de

Gözler TFF’de
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.09.2019

Alanyaspor maçında 2 pozisyonda kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuran Fenerbahçe'nin itirazının bugün görüşülmesi bekleniyor. 'nin kural hatası ile ilgili görüşünü bugün TFF'ye bildireceği, ardından hukuk kurulunun son kararı vereceği öğrenildi.

Alanyaspor maçında 2 pozisyonda kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuran Fenerbahçe'nin itirazının bugün görüşülmesi bekleniyor. 'nin kural hatası ile ilgili görüşünü bugün TFF'ye bildireceği, ardından hukuk kurulunun son kararı vereceği öğrenildi. Karar en geç perşembe açıklanacak. Fenerbahçe, maçın 45+2'den (1-0'dan) itibaren tekrar oynanmasını talep etmişti.

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