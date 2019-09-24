Fenerbahçe'de Obradovic: Yeni oyuncular alacağız
Fenerbahçe Beko dün tam kadro basının karşısındaydı... THY Avrupa Ligi için medya günü etkinliği düzenleyen sarı-lacivertlilerde başantrenör Zeljko Obradovic, önemli açıklamalar yaptı.
Sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Şu an aklımda olan tek şey tam kadro olarak çalışabilmek. Joffrey Lauvergne yarın (bugün) antrenmanlara başlayacak. Jan Vesely'nin sabırla yüzde 100 hazır olmasını bekliyoruz. Yakında idmanlara başlayacak" dedi. Yeni transfer yapılacağını da belirten Obradovic, "4 ve 5 numara pozisyonlarına oyuncu bakıyoruz" ifadesini kullandı.
'NBA'Yİ DEĞİL FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİM'
Yeni transfer Nando de Colo, medya gününde şunları söyledi: "Ailem ve ben, burada olmaktan memnunuz. Obradovic, Avrupa'nın en iyi koçu ve saygıyı hak ediyor. Fenerbahçe'den önce NBA'den de teklifler almıştım. Ancak hiçbiri özel değildi. NBA ile F.Bahçe arasında tercih yapmak zorundaydım ve burayı seçtim."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"