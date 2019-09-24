Fenerbahçe'de Obradovic: Yeni oyuncular alacağız

Fenerbahçe Beko dün tam kadro basının karşısındaydı... THY Avrupa Ligi için medya günü etkinliği düzenleyen sarı-lacivertlilerde başantrenör Zeljko Obradovic, önemli açıklamalar yaptı.

Sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Şu an aklımda olan tek şey tam kadro olarak çalışabilmek. Joffrey Lauvergne yarın (bugün) antrenmanlara başlayacak. Jan Vesely'nin sabırla yüzde 100 hazır olmasını bekliyoruz. Yakında idmanlara başlayacak" dedi. Yeni transfer yapılacağını da belirten Obradovic, "4 ve 5 numara pozisyonlarına oyuncu bakıyoruz" ifadesini kullandı.



'NBA'Yİ DEĞİL FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİM'

Yeni transfer Nando de Colo, medya gününde şunları söyledi: "Ailem ve ben, burada olmaktan memnunuz. Obradovic, Avrupa'nın en iyi koçu ve saygıyı hak ediyor. Fenerbahçe'den önce NBA'den de teklifler almıştım. Ancak hiçbiri özel değildi. NBA ile F.Bahçe arasında tercih yapmak zorundaydım ve burayı seçtim."