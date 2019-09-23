23 Eylül 2019, Pazartesi
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Victor Moses iş başına
Giriş Tarihi: 23.09.2019
Ersun Yanal'ın Rodrigues'in yerine sakatlığı geçen Victor Moses'ı hazırlaması bekleniyor.
Takımla çalışmalara başlayan Nijeryalı, fiziksel olarak da açığını kapatırsa Galatasaray karşısında 11'de olacak. Bu arada Rodrigues sosyal medyadan, bir süre sahalardan uzak kalacağını açıklayarak, "Gerçekten çok talihsiz ve çok üzücü... Destek mesajlarınız için teşekkür ederim. En kısa zamanda dönmek için çabalayacağım" dedi.
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