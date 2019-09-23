23 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Victor Moses iş başına

Victor Moses iş başına
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.09.2019

'ın Rodrigues'in yerine sakatlığı geçen 'ı hazırlaması bekleniyor.

Takımla çalışmalara başlayan Nijeryalı, fiziksel olarak da açığını kapatırsa karşısında 11'de olacak. Bu arada Rodrigues sosyal medyadan, bir süre sahalardan uzak kalacağını açıklayarak, "Gerçekten çok talihsiz ve çok üzücü... Destek mesajlarınız için teşekkür ederim. En kısa zamanda dönmek için çabalayacağım" dedi.
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