23 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Felaket pas!

Felaket PAS!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.09.2019

MKE Ankaragücü maçında ’nin hatalı pası, ’da manşetlere çıktı.

Ankaragücü maçında siftah yapan 'nin kötü performansı 'da da gündem oldu. Football.fr sitesi, tecrübeli stoperin ilk golden önceki hatasını, "Rami'nin 'deki felaket pası" başlığı ile duyururken, L'Equipe, "Fenerbahçe yine gülümsüyor ancak Adil Rami değil", Onze Mondial, "Rami'nin ilk maçtaki aptallığı" dedi. RMC Sport ise oyuncunun ikinci yarıda kenara alındığına dikkat çekerek, "Rami Fenerbahçe ile ilk maçında konu dışı" yorumunu yaptı.
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