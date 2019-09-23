23 Eylül 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Felaket pas!
Giriş Tarihi: 23.09.2019
MKE Ankaragücü maçında Adil Rami’nin hatalı pası, Fransa’da manşetlere çıktı.
Ankaragücü maçında siftah yapan Adil Rami'nin kötü performansı Fransa'da da gündem oldu. Football.fr sitesi, tecrübeli stoperin ilk golden önceki hatasını, "Rami'nin Fenerbahçe'deki felaket pası" başlığı ile duyururken, L'Equipe, "Fenerbahçe yine gülümsüyor ancak Adil Rami değil", Onze Mondial, "Rami'nin ilk maçtaki aptallığı" dedi. RMC Sport ise oyuncunun ikinci yarıda kenara alındığına dikkat çekerek, "Rami Fenerbahçe ile ilk maçında konu dışı" yorumunu yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"