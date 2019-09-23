23 Eylül 2019, Pazartesi
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Kazanalım yeter
Giriş Tarihi: 23.09.2019
5’te 3 yapan Muriç, “G.Saray’a da gol atmak isterim ama kazanmak daha önemli” dedi.
Kanarya'da forvet sıkıntısını bitiren Vedat Muriç, Cimbom'a da mesaj yolladı... 5 maçta 3 gol atarak şimdiden kendisini kanıtlayan Kosovalı forvet, cumartesi günü Galatasaray karşısında da fileleri havalandırmaya çalışacağını kaydederek, "Gol atmayı tabii ki isterim. Ama ben takımıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu olurum. Bu yüzden gol hedefi koymadım. Kazanalım benim için yeterli" diye konuştu. Muriç, Falcao'nun dünya çapında bir oyuncu olduğunu, takım için çalıştıklarını vurguladı.
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