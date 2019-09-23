23 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

‘Şampiyonlukla veda etmek istiyorum’

‘Şampiyonlukla veda etmek istiyorum’
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.09.2019

Rodrigues'in sakatlığının ardından Ankaragücü maçında oyuna giren Emre Belözoğlu, yine en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Futboluyla Fenerbahçe'nin galibiyetine önemli katkıda bulunan 39 yaşındaki futbolcu, 62 kez topla buluşurken, yüzde 88 pas isabet oranıyla oynadı. Galibiyet golünün de hazırlayıcısı olan kaptan, "Bu takımın bir parçası olarak ben de elimden geleni yapıyorum. futbola veda etmek istiyorum ve bunun için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
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