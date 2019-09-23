23 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fener derbi ateşini yaktı!

Fener derbi ateşini yaktı!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.09.2019

Ankaragücü galibiyeti moralleri yerine getirdi. Hücum istatistikleri göz kamaştırıyor. Tek sıkıntı savunmada!.. Yanal, Cimbom analizine başladı

'de iki haftalık kayıpların ardından MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden 'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertli takım, 'de skoru elde ederken zorlansa da arzulu futbol, rekor pozisyon zenginliği ve oyuncuların şampiyonluğa olan inançlarını sahaya yansıtması camiayı mutlu etti. Savunmadaki uyumsuzluk ve devam eden bireysel hatalar şimdilik en önemli eksik. Teknik heyet bu durumu çözmek için yoğun çaba harcıyor. Gözler ise artık derbiye çevrildi.

KADRODA RÖTUŞ OLACAK

Teknik direktör , ekibiyle birlikte ezeli rakiplerini analiz etmeye başladı. Yanal'ın karşısında kadroda bazı rötuşlar yapması bekleniyor. İyileşen büyük olasılıkla ilk 11'e monte edilecek. Stoperde de hazır olmadığı ortaya çıkan Adil Rami'nin yerine Jailson'un oynaması gündemde. Gustavo'nun da buraya monte edilebileceği konuşuluyor... Sahaya ise galibiyeti için çıkılacak. Beraberlik ikinci planda olacak.

ARTILAR

1- Maç başına şut (19), isabetli şut (6.6), topa sahip olma (yüzde 63.9), isabetli pas (yüzde 87.6), kilit pas (14.8), adam geçme (13) istatistiklerinde zirvede.
2- Ankaragücü maçında kaleye toplam 30 şut. (Bu sezon ligde rekor).
3- Luiz Gustavo takıma alıştı.
4- Emre Belözoğlu döndü. Isla ve Moses'in de derbiye kadar tamamen hazır olması bekleniyor.

EKSİLER

1- Savunma hala oturmadı.
2- Bireysel hatalar devam ediyor ve can yakıyor. (Avrupa'nın beş büyük liginde 4 kezle en fazla gole sebep olan hata yapan takım).
3- Rodrigues sakatlandı, onun hızlı ataklarından yararlanamayacak.
4- Taraftar avantajı Galatasaray'da olacak.
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