23 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

En iyisini yapacağız

En iyisini yapacağız
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.09.2019

, artık maçına odaklanacaklarını belirterek, “En iyimizi sahaya koymak için hazır olacağız” ifadelerini kullandı.

Ankaragücü maçının yıldızı , bu sınavın geride kaldığını ve artık derbisine odaklanacaklarını söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan başarılı oyuncu, "Bu hafta önemli olan kazanmaktı. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ederim. Şimdi hep beraber derbiye odaklanma zamanı. En iyimizi sahaya koymak için hazır olacağız" ifadelerini kullandı. Bu arada Isla'nın sahalara dönmesi halinde Yanal'ın Ozan için nasıl bir formül bulacağı merak konusu. Orta sahada Emre ile Gustavo ikilisi yer alırsa Ozan'a kulübe görünebilir...

Ozan'ın Ankaragücü maçı istatistiği

Adam geçme:.................. 3'te 3
Pas isabeti:................Yüzde 88
İkili mücadele kazanma:........5
Şut engelleme:............ 2
Pas arası: .................... 2
Şut pası: ...................... 4
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Rodrigues G.Saray derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu Rodrigues G.Saray derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu
F.Bahçe'de kim nasıl oynadı? İşte isim isim performanslar ve maçın yıldızı F.Bahçe'de kim nasıl oynadı? İşte isim isim performanslar ve maçın yıldızı
Marsilya'da Gustavo pişmanlığı! Yeri dolmuyor Marsilya'da Gustavo pişmanlığı! "Yeri dolmuyor"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör