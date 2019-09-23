23 Eylül 2019, Pazartesi
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Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan başarılı oyuncu, "Bu hafta önemli olan kazanmaktı. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ederim. Şimdi hep beraber derbiye odaklanma zamanı. En iyimizi sahaya koymak için hazır olacağız" ifadelerini kullandı. Bu arada Isla'nın sahalara dönmesi halinde Yanal'ın Ozan için nasıl bir formül bulacağı merak konusu. Orta sahada Emre ile Gustavo ikilisi yer alırsa Ozan'a kulübe görünebilir...
Ozan'ın Ankaragücü maçı istatistiği
Adam geçme:.................. 3'te 3
Pas isabeti:................Yüzde 88
İkili mücadele kazanma:........5
Şut engelleme:............ 2
Pas arası: .................... 2
Şut pası: ...................... 4
En iyisini yapacağız
Giriş Tarihi: 23.09.2019
Ozan Tufan, artık Galatasaray maçına odaklanacaklarını belirterek, “En iyimizi sahaya koymak için hazır olacağız” ifadelerini kullandı.
Ankaragücü maçının yıldızı Ozan Tufan, bu sınavın geride kaldığını ve artık Galatasaray derbisine odaklanacaklarını söyledi.
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan başarılı oyuncu, "Bu hafta önemli olan kazanmaktı. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ederim. Şimdi hep beraber derbiye odaklanma zamanı. En iyimizi sahaya koymak için hazır olacağız" ifadelerini kullandı. Bu arada Isla'nın sahalara dönmesi halinde Yanal'ın Ozan için nasıl bir formül bulacağı merak konusu. Orta sahada Emre ile Gustavo ikilisi yer alırsa Ozan'a kulübe görünebilir...
Ozan'ın Ankaragücü maçı istatistiği
Adam geçme:.................. 3'te 3
Pas isabeti:................Yüzde 88
İkili mücadele kazanma:........5
Şut engelleme:............ 2
Pas arası: .................... 2
Şut pası: ...................... 4
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