22 Eylül 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues: En kısa zamanda dönmek için her şeyimle çabalayacağım

Geri dönmek için her şeyimle çabalayacağım
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.09.2019

Fenerbahçeli futbolcu , yaşadığı sakatlık sonrası en kısa zamanda dönmek için her şeyiyle çabalayacağını söyledi.

'nin MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği müsabakanın 41. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası yerini Emre Belözoğlu'na bırakan , sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı. Dün yaşadığı talihsiz sakatlığın kendisini bir süre sahalardan uzak tutacağını belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Bu süreçte iyi giden bir takımdan ayrı kalmak her futbolcu için zordur. Gerçekten çok talihsiz ve çok üzücü. Destek mesajlarınız ve geçmiş olsun dilekleri için herkese teşekkür ederim. En kısa zamanda dönmek için her şeyimle çabalayacağım" ifadelerine yer verdi.


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