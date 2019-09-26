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Potada dev maç! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 26.09.2019
F.Bahçe Beko ile A.Efes, bugün 35. Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşılaşacak. TRT Spor’dan yayınlanacak maç 19.00’da başlayacak.
Türk basketbolunun iki devi, bugün 35. Cumhurbaşkanlığı Kupası için kozlarını paylaşacak. Lig şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda karşılaşacak. TRT Spor'dan yayınlanacak bu önemli müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez müzesine götüren Anadolu Efes, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım olurken, Fenerbahçe ise 7 defa bu mutlu sona ulaştı.
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