26 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Potada dev maç! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Potada dev maç!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.09.2019

F.Bahçe Beko ile A.Efes, bugün 35. için karşılaşacak. Spor’dan yayınlanacak maç 19.00’da başlayacak.

Türk basketbolunun iki devi, bugün 35. için kozlarını paylaşacak. Lig şampiyonu ile 'nı müzesine götüren Beko, Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda karşılaşacak. Spor'dan yayınlanacak bu önemli müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez müzesine götüren Anadolu Efes, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım olurken, Fenerbahçe ise 7 defa bu mutlu sona ulaştı.
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