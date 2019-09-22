22 Eylül 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe seriyi 15 maça çıkardı

Fenerbahçe seriyi 15 maça çıkardı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.09.2019

5. hafta maçında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden iç sahada yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Ankaragücü karşısında sahadan 2-1'lik zaferle ayrılan bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti ve maç fazlasıyla ligde ikinci sıraya yükseldi. 'deki yenilmezlik serisi de ligde 15 karşılaşmaya çıktı. (9 galibiyet, 6 beraberlik). Teknik direktör Esun Yanal da Fenerbahçe'nin başında Ülker Stadı'nda çıktığı 30. maçta da kaybetmedi (22 galibiyet, 8 beraberlik). Ankaragücü ise 5 puanda kaldı. Fenerbahçe 6. haftada derbide deplasmanda 'a konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında 'ni konuk edecek.
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