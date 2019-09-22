22 Eylül 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Maçta Ozan 'Tufan'ı

Maçta Ozan 'Tufan'ı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.09.2019

Müthiş enerjisi ve son dakikada önlediği pozisyonla maça damga vuran Tufan, “Beklentilere yanıt vermeye çalışıyorum” dedi

'de gecenin yıldızlarından birisi 'dı... Genç oyuncu, maç boyunca inanılmaz bir sarf ederek, Ankaragücü'nün direncinin kırılmasında başrolde yer aldı. Sağ kanatta sık sık bindirmeleriyle takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan Ozan, son dakikada Orgill'e kayarak yaptığı müdahale ile rakibin beraberlik fırsatını engelledi. Maç sonu alkışlanan Tufan, "Bugün keyifli bir futbol yoktu ama derbi öncesi önemli olan galibiyetti. Bunun için mutluyuz. Yine basit bir gol yedik. Kendim için de mutluyum. Çünkü benden beklentiler çok yüksek. Karşılamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Adil Rami Ersun Yanal'ı çıldırttı! Devre arasında... Adil Rami Ersun Yanal'ı çıldırttı! Devre arasında...
Derbi öncesi F.Bahçe'de sakatlık şoku... İşte o anlar Derbi öncesi F.Bahçe'de sakatlık şoku... İşte o anlar
Pozisyonun kornerle alakası yok "Pozisyonun kornerle alakası yok"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör