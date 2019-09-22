22 Eylül 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Maçta Ozan 'Tufan'ı
Giriş Tarihi: 22.09.2019
Müthiş enerjisi ve son dakikada önlediği pozisyonla maça damga vuran Tufan, “Beklentilere yanıt vermeye çalışıyorum” dedi
Kadıköy'de gecenin yıldızlarından birisi Ozan Tufan'dı... Genç oyuncu, maç boyunca inanılmaz bir enerji sarf ederek, Ankaragücü'nün direncinin kırılmasında başrolde yer aldı. Sağ kanatta sık sık bindirmeleriyle takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan Ozan, son dakikada Orgill'e kayarak yaptığı müdahale ile rakibin beraberlik fırsatını engelledi. Maç sonu alkışlanan Tufan, "Bugün keyifli bir futbol yoktu ama derbi öncesi önemli olan galibiyetti. Bunun için mutluyuz. Yine basit bir gol yedik. Kendim için de mutluyum. Çünkü benden beklentiler çok yüksek. Karşılamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"