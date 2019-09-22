22 Eylül 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Adil Rami ilk maçında sınıfta kaldı

Adil Rami ilk maçında sınıfta kaldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.09.2019

’un yerine 11’de başlayan Rami kötüydü. Orgill’in golünde topu kaptırınca, devrede kemendi yedi.

'nin yeni transferi , MKE Ankaragücü karşısında forma giyerek siftah yaptı. Transferin son günlerinde takıma katılan Fransız oyuncu, 'un yerine stoperde görev aldı. Ancak Rami'nin henüz hazır olmadığı gözlendi. Tecrübeli futbolcu, Origi'nin attığı golden önce orta sahada ayağındaki topu kaptırarak takımını yaktı. Pozisyonun devamı golle sonuçlandı. Teknik direktör devre arasında Rami'yi oyundan çıkararak, yerine Jailson'u sahaya sürdü.

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