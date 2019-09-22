22 Eylül 2019, Pazar
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Adil Rami ilk maçında sınıfta kaldı
Giriş Tarihi: 22.09.2019
Jailson’un yerine 11’de başlayan Rami kötüydü. Orgill’in golünde topu kaptırınca, devrede kemendi yedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, MKE Ankaragücü karşısında forma giyerek siftah yaptı. Transferin son günlerinde takıma katılan Fransız oyuncu, Jailson'un yerine stoperde görev aldı. Ancak Rami'nin henüz hazır olmadığı gözlendi. Tecrübeli futbolcu, Origi'nin attığı golden önce orta sahada ayağındaki topu kaptırarak takımını yaktı. Pozisyonun devamı golle sonuçlandı. Teknik direktör Ersun Yanal devre arasında Rami'yi oyundan çıkararak, yerine Jailson'u sahaya sürdü.
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