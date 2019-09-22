22 Eylül 2019, Pazar
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‘Şampiyonluk böyle maçlarla kazanılır’
Giriş Tarihi: 22.09.2019
Sarı lacivertlilerin 39'luk yıldızı Emre Belözoğlu, maçtan sonra net ifadeler kullandı.
Sözlerine hayatını kaybeden Neslican Tay ile başlayan kaptan, "Mücadele etmenin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Mekanı cennet olsun" dedi. Emre, sözlerine şöyle devam etti: "İki haftadır ağrılarım var ve iki saat idman yapabildim. Şampiyonluk maçları bunlar. Şampiyonluk böyle maçlarla kazanılıyor. Takımın bir parçasıyım. Saha içinde arkadaşlarımı oyuna motive etmeye çalışıyorum. Şampiyonlukla veda etmek istiyorum. Bunun için çalışıyorum."
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