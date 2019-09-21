21 Eylül 2019, Cumartesi
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Koç’a 4 ay verilebilir
Giriş Tarihi: 21.09.2019
PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u bekleyen tehlike ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin başkanı Koç'un, 38. madde uyarınca 45 ile 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası alabileceği belirtildi.
PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u bekleyen tehlike ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin başkanı Koç'un, 38. madde uyarınca 45 ile 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası alabileceği belirtildi. Koç, bu durumda maçları protokol tribünü yerine stadın herhangi bir yerinde izleyebilecek.
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