21 Eylül 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Koç’a 4 ay verilebilir

Koç’a 4 ay verilebilir
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.09.2019

'ya sevk edilen Fenerbahçe Başkanı 'u bekleyen tehlike ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin başkanı Koç'un, 38. madde uyarınca 45 ile 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası alabileceği belirtildi.

'ya sevk edilen Fenerbahçe Başkanı 'u bekleyen tehlike ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin başkanı Koç'un, 38. madde uyarınca 45 ile 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası alabileceği belirtildi. Koç, bu durumda maçları protokol tribünü yerine stadın herhangi bir yerinde izleyebilecek.

"Ali Koç Fatih Terim'den korkuyor"

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