Fenerbahçe'de Rami sahne alıyor
Fenerbahçe'de kadroda mini revizyon olacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sakatlıklar nedeniyle sezon başından beri savunmada oynattığı Jailson'u bu akşam kulübeye çekip, yerine Adil Rami'ye şans vermesi bekleniyor. Tunus asıllı Fransız stoperin, idman eksiğini giderdiği ve hazır durumda olduğu öğrenidi.
Fenerbahçe'de kadroda mini revizyon olacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sakatlıklar nedeniyle sezon başından beri savunmada oynattığı Jailson'u bu akşam kulübeye çekip, yerine Adil Rami'ye şans vermesi bekleniyor. Tunus asıllı Fransız stoperin, idman eksiğini giderdiği ve hazır durumda olduğu öğrenidi. Rami'nin yanında Cristian Zanka yer alacak. Sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara başlayan Isla ve Moses ile Emre Belözoğlu'nun kadroda yer alıp almayacakları ise maç saatinde belli olacak. Tedavisi süren Hasan Ali ise kadroda yer almıyor. Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısına; Altay - Ozan, Zanka, Rami, Dirar - Gustavo, Tolga - Deniz, Rodrigues, Kruse ve Vedat onbiri ile çıkması bekleniyor.
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