21 Eylül 2019, Cumartesi
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'Futbolu bırakırdım'
Giriş Tarihi: 21.09.2019
Mesut Bakkal, Alanyaspor maçında yedek soyunan Fenerbahçeli Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar için şok açıklamalar yaptı. Deneyimli teknik adam, ''Serdar ve Sadık'ın yerinde olsam ben futbolu bırakırdım.'' ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik adam, "Ersun Yanal ile 8 yıl birlikte çalıştım. Alanyaspor- Fenerbahçe maçını takip ettim. Fenerbahçe, Alanya'da bir sezon içerisinde yapılacak tüm hataları yaptı. Ben devşirme stopere karşıyım; Mehmet Topal'ın milli takımda stoper oynamasına hep karşı çıktım. Serdar ve Sadık'ın yerinde olsam ben futbolu bırakırdım. Bu iki oyuncu bu kadar kötüyse Fenerbahçe'de ne işi var?" diye konuştu. Serdar Aziz ve Sadık ligde geride kalan 4 maçta hen üz süre alamadı. Yanal, savunmanın göbeğinde Zanka ile Jailson ikilisini tercih etti.
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