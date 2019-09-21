21 Eylül 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

'Futbolu bırakırdım'

'Futbolu bırakırdım'
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.09.2019

, Alanyaspor maçında yedek soyunan Fenerbahçeli ve Sadık Çiftpınar için şok açıklamalar yaptı. Deneyimli teknik adam, ''Serdar ve Sadık'ın yerinde olsam ben futbolu bırakırdım.'' ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, " ile 8 yıl birlikte çalıştım. Alanyaspor- Fenerbahçe maçını takip ettim. Fenerbahçe, Alanya'da bir sezon içerisinde yapılacak tüm hataları yaptı. Ben devşirme stopere karşıyım; Mehmet Topal'ın milli takımda stoper oynamasına hep karşı çıktım. Serdar ve Sadık'ın yerinde olsam ben futbolu bırakırdım. Bu iki oyuncu bu kadar kötüyse Fenerbahçe'de ne işi var?" diye konuştu. ve Sadık ligde geride kalan 4 maçta hen üz süre alamadı. Yanal, savunmanın göbeğinde Zanka ile Jailson ikilisini tercih etti.

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