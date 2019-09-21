Fenerbahçe'nin tekrar başvurusu Salı günü belli oluyor

Fenerbahçe'nın Alanya maçının tekrarlanması isteğiyle ilgili karar salı günü açıklanacak. MHK'nin tekrarlamaya olumsuz baktığı, İFAB'dan da görüş alınacağı ve TFF ile toplantı yapacakları belirtildi.

Fenerbahçe'nın Alanya maçının tekrarlanması isteğiyle ilgili karar salı günü açıklanacak. MHK'nin tekrarlamaya olumsuz baktığı, İFAB'dan da görüş alınacağı ve TFF ile toplantı yapacakları belirtildi.