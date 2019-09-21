21 Eylül 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin tekrar başvurusu Salı günü belli oluyor

F.Bahçe'nin tekrar başvurusu Salı günü belli oluyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.09.2019

Fenerbahçe'nın Alanya maçının tekrarlanması isteğiyle ilgili karar salı günü açıklanacak. 'nin tekrarlamaya olumsuz baktığı, İFAB'dan da görüş alınacağı ve ile toplantı yapacakları belirtildi.

Fenerbahçe'nın Alanya maçının tekrarlanması isteğiyle ilgili karar salı günü açıklanacak. 'nin tekrarlamaya olumsuz baktığı, İFAB'dan da görüş alınacağı ve ile toplantı yapacakları belirtildi.

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