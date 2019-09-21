Fenerbahçe tek yürek

Oyuncular şampiyonluk sözü verdi. Emre, “Bize yakışan futbolu oynayalım” derken diğer futbolcular da “Rakiplerin puan kayıpları ortada. Biz ise gelişiyoruz” ifadesini kullandılar.

Ligde geride kalan 4 haftada 7 puan toplayan F.Bahçe'de futbolcular, bugünkü A.Gücü maçı öncesinde birliktelik ve galibiyet mesajı verdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaptan Emre Belözoğlu, "Bize her zaman destek olan taraftarımızın önünde kazanarak geçtiğimiz haftayı unutturalım. Evimizde bize yakışan futbolu oynayarak 3 puan alalım ve derbi öncesi taraftarlarımızı mutlu edelim. Son ana kadar mücadele edelim" dedi.

HEDEF DEĞİL ZORUNLULUK

Oyuncuların ayrıca "Omuz omuza şampiyonluğa diyerek sezona başladık. Bu sözümüz artık bir hedef değil, zorunluluk. Camiamız şampiyonluğu hak ediyor. Sezon başından bu yana rakiplerimizin puan kayıpları ortada. Biz ise her gün üzerine koyarak gideceğiz" dedikleri bildirildi.

TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN

"Hocamızla birlikte daha önce başardık, şimdi yine başaracağız" sözleriyle birbirlerini motive eden futbolcular, "Hiçbir karşılaşmanın bir diğerinden farkı yok. Adım adım ilerleyip her maça aynı konsantrasyonla, 'galibiyet' parolasıyla yaklaşıp, disiplinden kopmadan rakiplerimize karşı cevabımızı sahada elde edeceğimiz galibiyetlerle göstermeliyiz. Karşımıza çıkan tüm zorluklara rağmen bu hissin peşini bırakmamalıyız" ifadelerini kullandılar.



KAPTAN İDMANDA

Öte yandan F.Bahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla bitirdi. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı bulunan kaptan Emre, Isla ve Moses de takımla birlikte çalıştı.