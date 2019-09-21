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Fenerbahçe tribünleri Neslican’ı unutmadı
Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 Giriş Tarihi: 21.09.2019
Süper Lig'in 5.haftasında oynanacak Fenerbahçe - Ankaragücü maçı öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar, dün vefat eden Neslican Tay’ı tribünlerde astığı pankartla unutmadı.
Uzun zamandır kanserle mücadele eden ve her defasında Fenerbahçe sevgisini dile getiren Neslican'ın vefat etmesinin ardından 'Okul Açık' tribününde pankart asıldı. Pankartta 'Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin.. Mekanın Cennet Olsun Neslican 1998- ' sözleri yer aldı.
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