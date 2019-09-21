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FENERBAHÇE

Fenerbahçe tribünleri Neslican’ı unutmadı

Fenerbahçe tribünleri Neslican’ı unutmadı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 Giriş Tarihi: 21.09.2019

'in 5.haftasında oynanacak - Ankaragücü maçı öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar, dün vefat eden Neslican Tay’ı tribünlerde astığı pankartla unutmadı.

Uzun zamandır kanserle mücadele eden ve her defasında sevgisini dile getiren Neslican'ın vefat etmesinin ardından 'Okul Açık' tribününde pankart asıldı. Pankartta 'Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin.. Mekanın Cennet Olsun Neslican 1998- ' sözleri yer aldı.

Kulüplerden Neslican Tay için başsağlığı mesajları

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