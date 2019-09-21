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İşte iki kaptanın fotoğraf çekindiği o anlar...
Kadıköy koridorlarında iki kaptan bir arada
Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 Giriş Tarihi: 21.09.2019
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nu koridorda görünce telefonuyla yanına giderek fotoğraf çektirdi.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan Süper Lig 5. hafta maçını izlemek için Ülker Stadyumu'ndaydı.
Sarı lacivertlilerin 2-1 kazandığı mücadele sonrası koridorda Emre Belözoğlu'yla karşılaşan Eda Erdem telefonunu çıkararak tecrübeli futbolcuyla fotoğraf çektirdi.
İşte iki kaptanın fotoğraf çekindiği o anlar...
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