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FENERBAHÇE

Kadıköy koridorlarında iki kaptan bir arada

Kadıköy koridorlarında iki kaptan bir arada
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 Giriş Tarihi: 21.09.2019

Takımı'nın kaptanı , Fenerbahçe kaptanı 'nu koridorda görünce telefonuyla yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Takımı ve A Milli Kadın 'nın kaptanı , Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan 5. hafta maçını izlemek için Ülker Stadyumu'ndaydı.

Sarı lacivertlilerin 2-1 kazandığı mücadele sonrası koridorda 'yla karşılaşan Eda Erdem telefonunu çıkararak tecrübeli futbolcuyla fotoğraf çektirdi.

İşte iki kaptanın fotoğraf çekindiği o anlar...





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