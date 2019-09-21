Göster gücünü Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Son iki haftada 5 puan kaybeden sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. Ersun Yanal, “Bizim işimiz sahada. Kazanıp gücümüzü göstereceğiz” dedi.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. VAR odasında ise Alper Ulusoy yer alacak. İlk iki maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Kanarya, son iki haftada ise 5 puan kaybederek 3'üncü sıraya gerilemişti. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanıp hem tekrar çıkışa geçmeyi hem de haftaya oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral bulmayı hedefliyor.

RAKİBİ HAFİFE ALMAYIN!

Teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularından son günlerde yoğunlaşan saha dışı gündeme kulaklarını tıkamalarını ve sadece futbola odaklanmalarını istedi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Bizim işimiz sahada... Kazanıp, gücümüzü gösterelim, haftaya oynayacağımız Galatasaray derbisine moralli çıkalım" dediği öğrenildi. Taraftarlara da takıma sahip çıkmaları çağrısı yapan Yanal, Ankaragücü'nün özellikle deplasmanlarda iyi sonuçlar aldığını da hatırlatarak, rakibi kesinlikle hafife almayacaklarını dile getirdi.

GUSTAVO DAHA OFANSİF OYNAYACAK

İlk maçında Alanyaspor'a karşı yüzde 95 pas isabeti ile oynamasına rağmen 'vasat' kalan Luiz Gustavo, Ankaragücü karşısında yine ataklara yön verecek. Yanal, Brezilyalı orta sahadan hücuma da daha çok destek vermesini istedi.



ALTAY ESKİ TAKIMINA KARŞI

Kaleci Altay Bayındır, bu akşam eski takımı MKE Ankaragücü'ne karşı mücadele edecek. Sezon başında başkent ekibinden, F.Bahçe'ye transfer olan 21 yaşındaki file bekçisi, Ankaragücü alt yapısında yetişti. Altay, sarı-lacivertli takımın bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4 maçta da forma giyerken, kalesinde 5 gol gördü.



GÖZLER MURIÇ'TE

Fenerbahçe'nin hücumdaki en önemli silahı yine Vedat Muriç olacak. İlk iki haftada 2 gol attıktan sonra duran Kosovalı forvet, Ankaragücü filelerini havalandırma sözü verdi.



KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ YOK

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynadığı son 14 lig maçında mağlubiyet yaşamadı (8 galibiyet, 6 beraberlik). Hedef seriyi sürdürmek. İlginç bir tesadüf ise Kadıköy'de son yenilginin 28 Ekim 2018'de 3-1'lik skorla bugünkü rakip MKE Ankaragücü karşısında alınması...



DESTEK VERECEKLER

Gazışehir ve Trabzonspor maçlarına büyük ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarların, Ülker Stadı'nı bugün de doldurması bekleniyor. Bilet satışı bu akşama kadar devam edecek. Fiyatlar 70 TL'den başlıyor. Taraftarların, Galatasaray ve Fatih Terim ile yaşanan söz düellosunda, pankartlarla yönetime destek vermesi bekleniyor. Ankaragücü taraftarı da kendilerine ayrılan yerden karşılaşmayı izleyebilecek.



YANAL'IN KALESİ

Kadıköy, Ersun Yanal'ın da kalesi... Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımın başında Ülker Stadı'nda oynadığı 29 lig müsabakasında hiç kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 29 lig maçında 21 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.