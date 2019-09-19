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Hasan Ali düz koşuya başladı
Giriş Tarihi: 19.09.2019
Fenerbahçe'de sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında oynana hazırlık maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, yaklaşık 2 ay sonra antrenmanda düz koşulara başladı.
Sezon başındaki hazırlık maçında sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım düz koşulara başladı. Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki hafta takımla çalışmalara da dahil edilmesi bekleniyor. Sağlık heyeti daha önce Hasan Ali Kaldırım'ı Galatasaray derbisine yetiştirmeyi planlamıştı. Dev maça 10 günden fazla süre var.
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