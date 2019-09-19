19 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Hasan Ali düz koşuya başladı

Hasan Ali düz koşuya başladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.09.2019

'de sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında oynana hazırlık maçında sakatlanan , yaklaşık 2 ay sonra antrenmanda düz koşulara başladı.

Sezon başındaki hazırlık maçında sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan düz koşulara başladı. Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki hafta takımla çalışmalara da dahil edilmesi bekleniyor. Sağlık heyeti daha önce Hasan Ali Kaldırım'ı derbisine yetiştirmeyi planlamıştı. Dev maça 10 günden fazla süre var.
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