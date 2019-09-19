19 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Muriç hırs küpü

Muriç hırs küpü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.09.2019

ve formalarıyla gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren , antrenmanlardaki hırsıyla da göz dolduruyor. , Kosovalı golcünün bu performansından son derece memnun

ile Tottenham'dan gözlemcilerinin kendisini izlediği Aytemiz maçında etkisiz kalan , gözünü Ankaragücü'ne dikti. 'nin yıldızı, bu hafta oynanacak Ankaragücü maçı öncesi idmanlarda hırsıyla dikkat çekerken, taraftarının önünde gol sevinci yaşamak istiyor. Vedat, ligde 4 maçta 2 gol atmıştı.
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