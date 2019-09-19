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Muriç hırs küpü
Giriş Tarihi: 19.09.2019
Fenerbahçe ve Kosova formalarıyla gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren Vedat Muriç, antrenmanlardaki hırsıyla da göz dolduruyor. Ersun Yanal, Kosovalı golcünün bu performansından son derece memnun
Manchester United ile Tottenham'dan gözlemcilerinin kendisini izlediği Aytemiz Alanyaspor maçında etkisiz kalan Vedat Muriç , gözünü Ankaragücü'ne dikti. Fenerbahçe'nin yıldızı, bu hafta oynanacak Ankaragücü maçı öncesi idmanlarda hırsıyla dikkat çekerken, taraftarının önünde gol sevinci yaşamak istiyor. Vedat, ligde 4 maçta 2 gol atmıştı.
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