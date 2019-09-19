Gücünü gösterecek

Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i şekillenmeye başlıyor. Ankaragücü maçında Luiz Gustavo ile Emre orta sahada birlikte oynayacak. Sakatlıktan dönen Isla ile Rami de bu kez sahadaki yerini alacak.

Savunmadaki eksikler nedeniyle oynadığı ilk 4 maçta basit hatalar yapan Fenerbahçe, 5. hafta sınavında ideale yakın bir 11'le sahaya çıkacak. Ankaragücü karşılaşmasında sakatlıktan kurtulan isimler Emre Belözoğlu ve Mauricio İsla ile yeni transfer Adil Rami, sahadaki yerini alacak. Özellikle Alanyaspor karşısında savunmada yapılan bireysel hatalar nedeniyle ağları 3 kez havalanan Kanarya; hem Güney ekibine karşı oynanan futbolu unutturmak hem de Galatasaray derbisi öncesi moral bulmak için 3 puana şartlanacak.



ZANKA'NIN YERİNE RAMİ



Sakatlıktan kurtulan oyunculardan kaptan Emre, orta sahanın göbeğinde son transfer Luiz Gustavo ile birlikte görev yapacak. Isla, sağ bekteki yerini alacak. Adil Rami ise performansıyla eleştirilen Cristian Zanka'nın yerine savunmada Jailson'la oynayacak. Sakatlığı devam eden isimlerden Moses'ın ise 6. haftadaki Galatasaray derbisine yetişeceği belirtildi. Düz koşulara yeni başlayan Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte yine Dirar, Moses'ın yerine de sağ açıkta Deniz Türüç, sahaya çıkacak. Yanal, Deniz'den daha hareketli olmasını istedi.



MAÇIN HAKEMİ GALİP BİTİGEN



MHK, Fenerbahçe-Ankaragücü maçında Galip Bitigen'i görevlendirdi. Cumartesi oynanacak karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Uyarcan ile Ali Önel yapacak. VAR odasında Alper Ulusoy olacak. Bitigen, geçen sezon sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de Akhisar'ı 2-1 yendiği maçı yönetmişti.