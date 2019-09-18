18 Eylül 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.09.2019

Futbol Takımı, 'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe 'ndeki antrenman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, sakatlık önleyici egzersizlerle devam etti. Pas çalışmalarının yapıldığı idman çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu, ve özel program dahilinde çalıştı. da koşulara başladı.

, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.






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