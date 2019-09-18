18 Eylül 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Tecrübeli hoca, şöyle devam etti: "Sizden söz istiyorum. Skor ne olursa olsun bitiş düdüğüne kadar oyundan kopmayın. Geçtiğimiz yıl üzdüğümüz taraftarlarımıza bu sezon verdiğimiz sözü tutalım. Sezon sonunda şampiyonluğu kutlayalım. Biz F.Bahçeyiz ve en iyisi için mücadele ederiz. Taraftarlarımızla birlikte omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz."
Yolun sonu zafer
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Ersun Yanal’ın, öğrencilerine mesajı netti: İnancınızdan vazgeçmeyin. Omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanya maçının ardından soyunma odasında öğrencileriyle kısa bir konuşma yaptı. Basın toplantısında dile getirdiği gibi hataların futbolun içinde olduğunu belirten Yanal, "Yeter ki, inancımızdan ve mücadelemizden vazgeçmeyelim. Yolun sonunda şampiyonluğa sevinen taraf olmalıyız" şeklinde konuştu.
Tecrübeli hoca, şöyle devam etti: "Sizden söz istiyorum. Skor ne olursa olsun bitiş düdüğüne kadar oyundan kopmayın. Geçtiğimiz yıl üzdüğümüz taraftarlarımıza bu sezon verdiğimiz sözü tutalım. Sezon sonunda şampiyonluğu kutlayalım. Biz F.Bahçeyiz ve en iyisi için mücadele ederiz. Taraftarlarımızla birlikte omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"