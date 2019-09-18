18 Eylül 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Yolun sonu zafer

Yolun sonu zafer
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.09.2019

’ın, öğrencilerine mesajı netti: İnancınızdan vazgeçmeyin. Omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz.

Fenerbahçe , Alanya maçının ardından soyunma odasında öğrencileriyle kısa bir konuşma yaptı. Basın toplantısında dile getirdiği gibi hataların futbolun içinde olduğunu belirten Yanal, "Yeter ki, inancımızdan ve mücadelemizden vazgeçmeyelim. Yolun sonunda şampiyonluğa sevinen taraf olmalıyız" şeklinde konuştu.

Tecrübeli hoca, şöyle devam etti: "Sizden söz istiyorum. Skor ne olursa olsun bitiş düdüğüne kadar oyundan kopmayın. Geçtiğimiz yıl üzdüğümüz taraftarlarımıza bu sezon verdiğimiz sözü tutalım. Sezon sonunda şampiyonluğu kutlayalım. Biz F.Bahçeyiz ve en iyisi için mücadele ederiz. Taraftarlarımızla birlikte omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz."
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