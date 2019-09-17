17 Eylül 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe A.Gücü maçı hazırlıklarına başladı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 Giriş Tarihi: 17.09.2019

, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5'inci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 'nde bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı. Dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11 başlayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken; diğer oyuncular idmana koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


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