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Fenerbahçe Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 Giriş Tarihi: 17.09.2019
Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5'inci haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı. Dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11 başlayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken; diğer oyuncular idmana koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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