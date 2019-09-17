17 Eylül 2019, Salı

FENERBAHÇE

VAR devrede yok!

VAR devrede yok!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.09.2019

Dün akşamki Alanyaspor-F.Bahçe karşılaşmasında iki takım da birer penaltılarının verilmediğini öne sürdü.

Alanyasporlu oyuncular; 49'uncu dakikada F.Bahçe ceza sahası içeresinde Danimarkalı stoper Zanka'nın müdahalesiyle yerde kalan Cisse'nin pozisyonunda penaltı beklediler. Hakem pozisyona 'devam' derken, pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi dikkat çekti. 83'üncü dakikada da bu kez Alanyaspor ceza sahasında arkadan müdahale ile yerde kaldı. Bu kez F.Bahçeli oyuncular penaltı bekledi, Halis Özkahya yine 'devam' dedi; VAR bu pozisyonda da devreye girmedi!



Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır
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