17 Eylül 2019, Salı
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Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır
VAR devrede yok!
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Dün akşamki Alanyaspor-F.Bahçe karşılaşmasında iki takım da birer penaltılarının verilmediğini öne sürdü.
Alanyasporlu oyuncular; 49'uncu dakikada F.Bahçe ceza sahası içeresinde Danimarkalı stoper Zanka'nın müdahalesiyle yerde kalan Cisse'nin pozisyonunda penaltı beklediler. Hakem Halis Özkahya pozisyona 'devam' derken, pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi dikkat çekti. 83'üncü dakikada da bu kez Alper Potuk Alanyaspor ceza sahasında arkadan müdahale ile yerde kaldı. Bu kez F.Bahçeli oyuncular penaltı bekledi, Halis Özkahya yine 'devam' dedi; VAR bu pozisyonda da devreye girmedi!
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır
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