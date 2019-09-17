17 Eylül 2019, Salı

FENERBAHÇE

Gustavo stoperde daha iyiydi!

Gustavo stoperde daha iyiydi!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.09.2019

İlk resmi maçına çıkan , orta alanda vasatı aşamadı. Stoperde kritik müdahaleler yaptı.

'nin yeni transferi ilk maçında vasatı geçemedi. Maça orta sahada başlayan Brezilyalı futbolcu, risk almadan oynadı. Daha çok defansif görev yapan sambacı, hücuma çok fazla çıkmadı. En başarılı yanı isabetli paslarıydı. 76'da 72 ile yüzde 95 pas isabeti yakalayan yıldız, bu alanda sahanın en iyisi oldu. Ayrıca 5 ikili mücadele kazanan Gustavo, Zanka çıktıktan sonra stopere geçti. Burada daha etkiliydi. Yaptığı kritik müdahalelerle birkaç atağını tehlikeye döşünmeden önledi.
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