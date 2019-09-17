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Gustavo stoperde daha iyiydi!
Giriş Tarihi: 17.09.2019
İlk resmi maçına çıkan Luiz Gustavo, orta alanda vasatı aşamadı. Stoperde kritik müdahaleler yaptı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo ilk maçında vasatı geçemedi. Maça orta sahada başlayan Brezilyalı futbolcu, risk almadan oynadı. Daha çok defansif görev yapan sambacı, hücuma çok fazla çıkmadı. En başarılı yanı isabetli paslarıydı. 76'da 72 ile yüzde 95 pas isabeti yakalayan yıldız, bu alanda sahanın en iyisi oldu. Ayrıca 5 ikili mücadele kazanan Gustavo, Zanka çıktıktan sonra stopere geçti. Burada daha etkiliydi. Yaptığı kritik müdahalelerle birkaç Alanyaspor atağını tehlikeye döşünmeden önledi.
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