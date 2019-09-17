17 Eylül 2019, Salı

FENERBAHÇE

Ciğerci dün siftah yaptı

Ciğerci dün siftah yaptı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.09.2019

Fenerbahçeli , bu sezon ilk golünü filelerine göndermeyi başardı.

Üçü 90 dakika olmak üzere 4 lig maçında da forma giyen Tolga, dün akşam takımını öne geçiren isim olurken, kendi adına da sezonun ilk golünü attı. 27 yaşındaki orta saha oyuncu 2-1 kazanılan maçında da bir asist yapmayı başarmıştı.
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