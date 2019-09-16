17 Eylül 2019, Salı
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Canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe itiraz edecek!
A Spor yorumcusu Emre Bol, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası kural hatasıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
16.09.2019
Kural hatasıyla ilgili bilgilere ulaşan Bol, "Fenerbahçe yönetimi kural hatası olup olmadığıyla ilgili titiz bir çalışma yapıyor. Çalışma bittiğinde gerekli başvurular yapılacak." ifadelerini kullandı.
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