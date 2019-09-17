17 Eylül 2019, Salı

FENERBAHÇE

Kural hatası iddialarına otoriteler ne dedi?

Kural hatası iddialarına otoriteler ne dedi?
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.09.2019

İkinci golden önce Cisse’nin aut atışı sırasında ceza sahasında olması ve ilk golden önceki taç atışının tekrarlanması kural hatası olarak yorumlandı.

, 'yi 'in 4. haftasında 3-1 yenerken 'nin attığı 2. gol tartışma konusu oldu. 46. dakikada Altay'ın kullandığı autta ceza sahasında topla buluşan Jailson uzaklaştırmakta ağır davrandı. Bakasetas'ın baskısında topu önünde bulan Cisse boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Hakem , bu gol sonrasında bir süre VAR ile görüştü ve ardından golü verdi. Bu golde, aut esnasında ceza sahasında Alanyalı futbolcuların bulunduğu için kural hatası olup olmadığı gündeme bomba gibi düştü.

TAÇ YERİNDEN KULLANILMADI

yorumcuları bu pozisyonla ilgili kural üzerinde ikiye ayrıldı. Bir kısım "Kural hatası" var derken, çoğunluk kural hatası olmadığı görüşünde birleşti. Tartışma yaratan ikinci pozisyon ise ilk golden önceki taç atışıydı. Kaleci Altay'ın taca gönderdiği topta kameralar Altay'ı gösterirken hakemin düdük sesi duyuldu. Spiker Ercan Taner o anda "Taç atışı yanlış yerden kullanıldı" anonsunu yaptı. Alanya'nın ikinci taç atışının devamında beraberlik golü geldi. Kurala göre taç atışı yanlış yerden kullanılmışsa taç tekrar edilmez, el değiştirir. Bu pozisyonda da da kural hatası olduğu ileri sürüldü.

OTORİTELER NE DEDİ?

AHMET ÇAKAR: Alanyaspor'un Fenerbahçe'ye attığı ikinci golden önce kural hatası değil, mükemmel bir kural uygulaması var.

SELÇUK DERELI: Yeni kurala göre aut atışında top oyuna girene kadar, rakip takım, ceza sahası dışında olmalıdır. Çok net bir kural hatası var.

BÜLENT YAVUZ: Bu pozisyonda kaleci topu çabuk oyuna sokma avantajını kullandığı için, kural hatası olarak yorumlanamaz.

GÜNTEKIN ONAY: Kuralda 'Kaleci çabuk kullanırsa, forvet oyuncusu ceza sahasını terk etmemiş olabilir' diyor.

IFAB KURALI NE DİYOR?

IFAB'IN (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) Futbol Oyun Kuralları kitapçığının İngilizce versiyonunda aut atışının kullanım şekliyle ilgili kural açık bir şekilde, "Eğer kale vuruşu kullanılırken rakip oyuncunun ceza sahasını terk etmek için zamanı yoksa hakem oyunu devam ettirebilir" ifadesine yer verilmiş. Türkçe kural kitabında ise "Rakip oyuncular top oyuna girinceye kadar ceza alanı dışında durmalıdır" ifadesi kafa karıştırıyor. İşte bu nedenle dünkü maçtan sonra kural hatası tartışması ortaya çıktı.
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