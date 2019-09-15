15 Eylül 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe kafilesi Antalya'ya geldi

Fenerbahçe kafilesi Antalya'ya geldi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.09.2019

'in 4. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz ile karşılaşacak , 'ya geldi.

'ndan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.

Havalimanında kendisini bekleyen otobüse binen kafile, konaklayacakları Alanya ilçesindeki otele hareket etti.

ile haftaya lider giren Aytemiz , yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.



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