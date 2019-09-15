15 Eylül 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kadroya alınmadı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 Giriş Tarihi: 15.09.2019

'nin yarın oynayacağı maçı kadrosu belli oldu. Milli Takımda sakatlanan kaptan , Alanyaspor maçı kadrosunda yer almadı.

İşte 'nin kafilesi;

Harun, Altay, Sadık, Zanka, Serdar, Adil, Murat, Nabil, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Miha, Alper, Max, Ferdi, Deniz, Garry, Vedat, Mevlüt

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