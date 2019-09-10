10 Eylül 2019, Salı
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Kaptanlık gururu
Giriş Tarihi: 09.09.2019
Fenerbahçe milli maç haftasında, milli takım kaptanlarıyla gururlandı... Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem, Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, milli takımda da kaptanlık pazubandını takarken, etkili performanslarıyla da göz doldurdular.
Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem, Avrupa 2.'si olan Filenin Sultanları'nda pazubandı takarken, muhteşem voleyboluyla da Türkiye'nin kalbini kazandı. Melih Mahmutoğlu, Olimpiyat vizesi alan 12 Dev Adam'da Cedi ile birlikte skor yükünü sırtladı. Emre Belözoğlu da Andorra'yı 1-0 yenen A Milli Takım'da kaptan olarak sahada yer aldı. Ayrıca, Andorra maçında galibiyeti getiren gol Ozan Tufan'dan geldi. Vedat Muriç ise Kosova Milli Takımı'nda gol attı.
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