10 Eylül 2019, Salı

FENERBAHÇE

Kaptanlık gururu

Kaptanlık gururu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.09.2019

 milli maç haftasında, milli takım kaptanlarıyla gururlandı... Fenerbahçe Opet'in kaptanı , Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı ve Fenerbahçe Beko kaptanı , milli takımda da kaptanlık pazubandını takarken, etkili performanslarıyla da göz doldurdular.

Opet'in kaptanı , Avrupa 2.'si olan Filenin Sultanları'nda pazubandı takarken, muhteşem voleyboluyla da 'nin kalbini kazandı. , Olimpiyat vizesi alan 12 Dev Adam'da Cedi ile birlikte skor yükünü sırtladı. da Andorra'yı 1-0 yenen A Milli Takım'da kaptan olarak sahada yer aldı. Ayrıca, Andorra maçında galibiyeti getiren gol 'dan geldi. Vedat Muriç ise Milli Takımı'nda gol attı.

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