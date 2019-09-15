15 Eylül 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 4 eksikle çalıştı

Fenerbahçe 4 eksikle çalıştı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.09.2019

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Emre, Moses, Isla ve , Alanyaspor maçı öncesinde yapılan son antrenmanda yer almadı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular önce 5'e 2 top kapma ve pas çalışması, ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptı. Sakatlıkları bulunan Emre, Moses, Isla ve idmanda yer almadı. Öte yandan Emre Belözoğlu'nun forma giyme şansı azaldı. Sırt ve belindeki ağrıları geçmeyen tecrübeli futbolcu dün de takımdan ayrı koşu yapıp, tedavi oldu. Bugün son bir kontrolden geçecek olan yıl dızın, Alanya'ya götürülmesi ancak riske edilmemesi bekleniyor. Yanal, Emre'nin yerine orta sahada yeni transfer Luiz Gustavo'ya görev verecek.

YOLCULUK BUGÜN
Sarı-lacivertliler bu sabah hafif bir çalışma yaparak hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 13.15'te uçakla Alanya'ya hareket edecek. Otelde kampa girecek olan kafile, yarın akşam oynanacak karşılaşmanın ardından geç saatlerde İstanbul'a dönecek.

'MEHMETÇİK' BASRİ DİRİMLİLİ ANILDI
Fenerbahçe'nin 'Mehmetçik' lakaplı unutulmaz oyuncusu Basri Dirimlili, vefatının 22. yılında anıldı. Dirimlili'ye 1955'te Galatasaray ile oynanan Atatürk Kupası maçında başına 3 dikiş atılmasına rağmen sargıyla oyuna devam edip, kafa ile bir de gol atması sonrası 'Mehmetçik' lakabı takılmıştı.

ALEX 42 YAŞINDA
Sarı-lacivertli takımın, Brezilyalı efsane ismi Alex de Souza 42 yaşına girdi. Alex için başta taraftarlar olmak üzere birçok kesimden 'Nice yıllara' mesajı geldi. Sambacının oynadığı dönemde, "Tanıdığım en gaddar futbolcu" dediği eski orta saha Hürriyet Güçer de Brezilyalı yıldızın doğum gününü kutladı.

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