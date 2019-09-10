Maaş rekoru Moses'ta

Süper Lig'de yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de bu sezon en yüksek maaşı alacak oyuncu Victor Moses oldu. Chelsea'den 1.5 yıllığına kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusu, bu sezon 3.2 milyon euro garanti ücret kazanacak.

Transferin kapanmasıyla kadrolar netleşti. Fenerbahçe'de bu sezon en yüksek Chelsea'den 1.5 yıllığına kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusu, bu sezon 3.2 milyon euro garanti ücret kazanacak. Onu 3 milyon euro ücretiyle Nabil Dirar izliyor. Yeni transfer Luiz Gustavo ise 2.7 milyon euro garanti ücret alacak.