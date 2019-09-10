10 Eylül 2019, Salı

FENERBAHÇE

Maaş rekoru Moses'ta

Maaş rekoru Moses'ta
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.09.2019

'de yaz döneminin en hızlı takımlarından olan 'de bu sezon en yüksek maaşı alacak oyuncu oldu. 'den 1.5 yıllığına kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusu, bu sezon 3.2 milyon euro garanti ücret kazanacak.

Transferin kapanmasıyla kadrolar netleşti. 'de bu sezon en yüksek 'den 1.5 yıllığına kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusu, bu sezon 3.2 milyon euro garanti ücret kazanacak. Onu 3 milyon euro ücretiyle Nabil Dirar izliyor. Yeni Luiz Gustavo ise 2.7 milyon euro garanti ücret alacak.

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