10 Eylül 2019, Salı

FENERBAHÇE

Ferdi Kadıoğlu’dan Real Madrid sözleri!

Ferdi Kadıoğlu’dan Real Madrid sözleri!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.09.2019

Yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla çıkışa geçen Ferdi Kadıoğlu, U21 Hollanda kampında bir röportaj verdi. Ülke basınına konuşan Ferdi, İstanbul’daki hayatını anlatırken AUDI Cup'ta oynadığı maçına da değindi.

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Türkçe dersleri aldığını ama çok zorlandığını itiraf etti, sürekli çalıştığını dile getirdi.

Her yere her gün en az 3 tercümanla gitmenin zor olduğunu ve bu nedenle Türkçe öğrenmek istediğini kaydeden yıldız oyuncu, "Türkçe dersler alıyorum. Haftada bir kez özel ders yapıyoruz. Gerçekten çok zor bir dil. Öğrenmesi çok zor. Kulüpte tercümanlarımız var ama ben öğreneceğim" dedi.

İstanbul'da ailesiyle yaşadığını aktaran 20 yaşındaki futbolcu, zaman zaman akrabalarının da geldiğini ve hayatının yolunda olduğunu belirtti. Öte yandan, Fenerbahçe'de oynamanın kolay olmadığını, 50 bin kişilik statta heyecan verici bir atmosferde maçlara çıktıklarını vurguladı.

AUDI Cup'ta da Bayern Münih ve 'e karşı kariyeri açısından özel maçlara çıktığını anımsatan Ferdi, özellikle Real Madrid maçında çok heyecanladığını ve Marcelo'ya karşı oynamanın mutluluğunu dile getirdi.

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