Ferdi Kadıoğlu’dan Real Madrid sözleri!
Yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla çıkışa geçen Ferdi Kadıoğlu, U21 Hollanda Milli Takımı kampında bir röportaj verdi. Ülke basınına konuşan Ferdi, İstanbul’daki hayatını anlatırken AUDI Cup'ta oynadığı Real Madrid maçına da değindi.
Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Türkçe dersleri aldığını ama çok zorlandığını itiraf etti, sürekli çalıştığını dile getirdi.
Her yere her gün en az 3 tercümanla gitmenin zor olduğunu ve bu nedenle Türkçe öğrenmek istediğini kaydeden yıldız oyuncu, "Türkçe dersler alıyorum. Haftada bir kez özel ders yapıyoruz. Gerçekten çok zor bir dil. Öğrenmesi çok zor. Kulüpte tercümanlarımız var ama ben öğreneceğim" dedi.
İstanbul'da ailesiyle yaşadığını aktaran 20 yaşındaki futbolcu, zaman zaman akrabalarının da geldiğini ve hayatının yolunda olduğunu belirtti. Öte yandan, Fenerbahçe'de oynamanın kolay olmadığını, 50 bin kişilik statta heyecan verici bir atmosferde maçlara çıktıklarını vurguladı.
AUDI Cup'ta da Bayern Münih ve Real Madrid'e karşı kariyeri açısından özel maçlara çıktığını anımsatan Ferdi, özellikle Real Madrid maçında çok heyecanladığını ve Marcelo'ya karşı oynamanın mutluluğunu dile getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"