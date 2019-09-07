07 Eylül 2019, Cumartesi
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Altay ortalamayı düşürdü
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Sarı lacivertli ekibin genç file bekçisi 3 maçta 2 kez gole geçit verdi ve 0.7 ortalama yakaladı.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz yıl kaleyi koruyan Harun Tekin, maç başına 1.2 gol yeme ortalamasıyla sezonu tamamlamıştı. Tecrübeli file bekçisi, 25 karşılaşmada 31 gole engel olamamıştı. Bu sezon eldivenleri giyen genç kaleci Altay Bayındır, 3 maçta 2 kez rakiplerine geçit verdi ve 0.7 ortalama yakaladı.
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