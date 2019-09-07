07 Eylül 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Altay ortalamayı düşürdü

Altay ortalamayı düşürdü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.09.2019

Sarı lacivertli ekibin genç file bekçisi 3 maçta 2 kez gole geçit verdi ve 0.7 ortalama yakaladı.

'de geçtiğimiz yıl kaleyi koruyan , maç başına 1.2 gol yeme ortalamasıyla sezonu tamamlamıştı. Tecrübeli file bekçisi, 25 karşılaşmada 31 gole engel olamamıştı. Bu sezon eldivenleri giyen genç kaleci Altay Bayındır, 3 maçta 2 kez rakiplerine geçit verdi ve 0.7 ortalama yakaladı.
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