Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın maskeli 5'lisi

Jailson isabetli pasları, Ozan driplingleri, Emre Belözoğlu oyunun yönünü değiştirmedeki başarısı, Kruse kilit pasları, Muriç şut+golleriyle öne çıktı.

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 7 puan toplayarak Alanyaspor'un ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de 5 oyuncu öne çıktı. Bu isimler defansta Jailson, orta sahada Ozan Tufan ile Emre Belözoğlu, hücumda Max Kruse ve Vedat Muriç oldu. Jailson, maç başına ortalama 89.3 pas ve yüzde 94.8 isabet oranı ile geriden atakları başlatan isim olarak dikkat çekerken, Ozan Tufan 2.7 adam geçme (dripling) ortalaması ile takımı ileriye taşıyan oyuncuların başında yer aldı.



39 yaşındaki Emre Belözoğlu ise maç başına 7.7 başarılı uzun pas ile ataklara yön verdi. Max Kruse maç başına 2.3 kilit pası ve ayrıca yaptığı 2 asist ile gol yollarını açan oyuncuydu. Takımın en sivrilen ismi Vedat Muriç ise maç başına 5 şut (2 gol) atarak kaleyi en çok deneyen oyuncu oldu. Öte yandan Dirar da 2 golle skora önemli katkı sağladı. Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri ise 3 maçta da sahada 270 dakika kalan Zanka, Altay, Jailson, Dirar, Ozan Tufan ve Vedat Muriç oldu.

MEHMET EKİCİ OCAĞI BEKLEYECEK



Kadroda düşünülmeyen ancak kendisine takım bulamadığı için kalan Mehmet Ekici, ocak ayını bekliyor. Gurbetçi oyuncunun, ara transferde ayrılması bekleniyor. Yönetimin, Ekici'yi takasta da kullanabileceği belirtildi.