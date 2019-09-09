09 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın maskeli 5'lisi

F.Bahçe'de Ersun Yanal'ın maskeli 5'lisi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.09.2019

Jailson isabetli pasları, Ozan driplingleri, oyunun yönünü değiştirmedeki başarısı, Kruse kilit pasları, Muriç şut+golleriyle öne çıktı.

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 7 puan toplayarak 'un ardından ikinci sırada yer alan 'de 5 oyuncu öne çıktı. Bu isimler defansta Jailson, orta sahada ile , hücumda ve oldu. Jailson, maç başına ortalama 89.3 pas ve yüzde 94.8 isabet oranı ile geriden atakları başlatan isim olarak dikkat çekerken, Ozan Tufan 2.7 adam geçme (dripling) ortalaması ile takımı ileriye taşıyan oyuncuların başında yer aldı.

39 yaşındaki Emre Belözoğlu ise maç başına 7.7 başarılı uzun pas ile ataklara yön verdi. Max Kruse maç başına 2.3 kilit pası ve ayrıca yaptığı 2 asist ile gol yollarını açan oyuncuydu. Takımın en sivrilen ismi Vedat Muriç ise maç başına 5 şut (2 gol) atarak kaleyi en çok deneyen oyuncu oldu. Öte yandan Dirar da 2 golle skora önemli katkı sağladı. 'ın vazgeçilmezleri ise 3 maçta da sahada 270 dakika kalan Zanka, Altay, Jailson, Dirar, Ozan Tufan ve Vedat Muriç oldu.

MEHMET EKİCİ OCAĞI BEKLEYECEK

Kadroda düşünülmeyen ancak kendisine takım bulamadığı için kalan , ocak ayını bekliyor. Gurbetçi oyuncunun, ara transferde ayrılması bekleniyor. Yönetimin, Ekici'yi takasta da kullanabileceği belirtildi.

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