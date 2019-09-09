09 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Mekanın sahibi Ozan!

Mekanın sahibi Ozan!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.09.2019

'ın 'deki başarılı performansını, A 'a da taşıması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Andorra karşısında attığı golle 3 puanı getiren genç orta saha da övgü aldı.

Ozan Tufan'ın 'deki başarılı performansını, A 'a da taşıması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Andorra karşısında attığı golle 3 puanı getiren genç orta saha da övgü aldı. İşte en dikkat çekenleri: ('li Hazard ile bir maçtaki yan yana fotoğrafının altına) # Karşınızdaki Dünya'nın en iyi futbolcusu. Arkadaki de Hazard / # Mekanın sahibi diyeceksiniz.
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