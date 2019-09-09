09 Eylül 2019, Pazartesi
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Mekanın sahibi Ozan!
Giriş Tarihi: 09.09.2019
Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'deki başarılı performansını, A Milli Takım'a da taşıması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Andorra karşısında attığı golle 3 puanı getiren genç orta saha sosyal medyada da övgü aldı.
Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'deki başarılı performansını, A Milli Takım'a da taşıması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Andorra karşısında attığı golle 3 puanı getiren genç orta saha sosyal medyada da övgü aldı. İşte en dikkat çekenleri: (Real Madrid'li Hazard ile bir maçtaki yan yana fotoğrafının altına) # Karşınızdaki Dünya'nın en iyi futbolcusu. Arkadaki de Hazard / # Mekanın sahibi Ozan Tufan diyeceksiniz.
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