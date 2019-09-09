09 Eylül 2019, Pazartesi
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Eljif Elmas'ta kırık şüphesi
Giriş Tarihi: 09.09.2019
Fenerbahçe'den 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye giden Eljif Elmas, milli takım idmanında sakatlandı. Makedonya'nın çalışması sırasında Tomislav Iliev ile çarpışan genç oyuncu kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe'den 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye giden Eljif Elmas, milli takım idmanında sakatlandı. Makedonya'nın çalışması sırasında Tomislav Iliev ile çarpışan genç oyuncu kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Football Italia, sağ ayak bileğine kötü bir darbe alan Elmas'ın bileğinin şiştiğini açıklarken; Eljif, kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.
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