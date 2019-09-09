09 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Eljif Elmas'ta kırık şüphesi

Eljif Elmas'ta kırık şüphesi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.09.2019

'den 16 milyon euro bonservis bedeliyle 'ye giden , idmanında sakatlandı. Makedonya'nın çalışması sırasında ile çarpışan genç oyuncu kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

'den 16 milyon euro bonservis bedeliyle 'ye giden , idmanında sakatlandı. Makedonya'nın çalışması sırasında ile çarpışan genç oyuncu kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Football Italia, sağ ayak bileğine kötü bir darbe alan Elmas'ın bileğinin şiştiğini açıklarken; Eljif, kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.
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